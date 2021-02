Bobby Solo | «Da ragazzo costruivo missili coi fiammiferi e rubavo portafogli alle Olimpiadi» 

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Corriere della Sera dedica una lunga intervista a. Oggi compie 76 anni. Racconta che il padre era molto severo, ma che aveva anche ragione, viste le “marachelle” che combinava lui. «Amavo i… Una sera in terrazza mescolai polvere da sparo con zinco e magnesio. Da una scintilla partì una botta che illuminò i quattro piani del palazzo di fronte. E io mi ritrovai con le ossa della mano, senza più polpa: ho una mano più giovane dell’altra». Non fu la sola esperienza del genere. «Sempre con i, una scatola di latta e un cilindro di Calcium Sandoz creai un missile che finì nella finestra del rettore del mio ginnasio: 15 giorni di sospensione. Un’altra volta, in chiesa, con un compagno facemmo esplodere dei petardi: altri 15 giorni». E ancora: «A 13-14 anni con Renzo, figlio di un detenuto ...

