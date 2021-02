Bill Gates rischia la gogna: «Prima o poi i social media dovranno togliere la censura a Trump» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alla fine le società dei social media dovranno restituire ‘la parola’ a Donald Trump. Che è stato messo al bando da tutte le piattaforme dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. A dirlo non è un fan scatenato dell’ex presidente Usa ma Bill Gates. Bill Gates: Trump sarà riammesso sui social Intervistato dalla Cnbc, il fondatore di Microsoft ha fatto capire che la censura dei colossi dei social non potrà durare a vita. “Credo che ad un certo punto sarà riammesso. E probabilmente dovrebbe essere riammesso”. Il co-conduttore di della Cnbc Andrew Ross Sorkin ha chiesto a Gates se, nel caso cui sedesse nel consiglio di sorveglianza di Facebook, avrebbe lasciato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alla fine le società deirestituire ‘la parola’ a Donald. Che è stato messo al bando da tutte le piattaforme dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. A dirlo non è un fan scatenato dell’ex presidente Usa masarà riammesso suiIntervistato dalla Cnbc, il fondatore di Microsoft ha fatto capire che ladei colossi deinon potrà durare a vita. “Credo che ad un certo punto sarà riammesso. E probabilmente dovrebbe essere riammesso”. Il co-conduttore di della Cnbc Andrew Ross Sorkin ha chiesto ase, nel caso cui sedesse nel consiglio di sorveglianza di Facebook, avrebbe lasciato ...

