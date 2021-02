Bill Gates | ecco perchè dovremmo mangiare solo carne sintetica

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati I Paesi ricchi nel mondo dovrebberodi manzoper combattere la crisi climatica. Lo ha affermato, convinto che il tema delle emissioni di Co2 provenienti dal settore agricolo, in particolare dal bestiame, sia uno dei fronti piu’ critici nella lotta al cambiamento climatico. “Non penso che le 80 nazioni piu’ povere al mondo mangeranno manzo sintetico, ma ritengo che tutti i Paesi ricchi dovrebbero passare a mangiarne”. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, “How to avoid a climate disaster“, il fondatore di Microsoft ha rilasciato un’intervista a MIT Technology Review, dove ha cercato di motivare come mai il miliardario sia alquanto negativo sulle possibilità concrete di salvare il pianeta. Secondo ...