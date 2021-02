Bielorussia, due giornaliste condannate a due anni di carcere per aver filmato le proteste contro Lukashenko (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma la repressione di Lukashenko. Dopo mesi di proteste pacifiche e di arresti, il regime bielorusso ha da settimane ormai iniziato a prendere sistematicamente di mira anche il mondo dei media. È arrivata oggi la sentenza per due giornaliste bielorusse, condannate a due anni di carcere ciascuna da un tribunale, con l’accusa di aver fomentato le proteste contro il presidente Lukashenko. L’emittente televisiva di opposizione con sede in Polonia, Belsat, ha reso noto che le due giornaliste – la 27 enne Katerina Bakhvalova e la 23enne Daria Chultsova – sono state condannate per aver condotto «azioni di gruppo che violano gravemente l’ordine pubblico» che ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non si ferma la repressione di. Dopo mesi dipacifiche e di arresti, il regime bielorusso ha da settimane ormai iniziato a prendere sistematicamente di mira anche il mondo dei media. È arrivata oggi la sentenza per duebielorusse,a duediciascuna da un tribunale, con l’accusa difomentato leil presidente. L’emittente televisiva di opposizione con sede in Polonia, Belsat, ha reso noto che le due– la 27 enne Katerina Bakhvalova e la 23enne Daria Chultsova – sono statepercondotto «azioni di gruppo che violano gravemente l’ordine pubblico» che ...

pierofassino : In Bielorussia due anni di prigione alle giornaliste colpevoli di aver ripreso le proteste. La repressione è sempr… - ziobaffone : @pierofassino @Tsihanouskaya Due parole su Pablo Hasel? Mi risulta che la Spagna faccia parte dell'UE, a differenza… - IosonoScala : #rispetto #solidarietà #noviolenzasulledonne #apartitico #verità #giustizia #Bielorussia: due #giornaliste cond… - andreafdx : RT @pimpi67: Un tribunale della Bielorussia ha condannato due giornaliste dell'emittente televisiva Belsat, con sede in Polonia, Katerina B… - KikiBenigno : RT @EllaCristiani: #Bielorussia. Chiesti due anni per le giovani croniste che hanno raccontato le proteste contro il governo #Lukashenko. A… -