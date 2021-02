Bielorussia, condannate le due giornaliste che hanno filmato una manifestazione antigovernativa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Katerina Bakhvalova e Daria Chultsova dovranno scontare due anni di reclusione. La leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya: «Lukashenko non può spezzarci» Leggi su lastampa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Katerina Bakhvalova e Daria Chultsova dovranno scontare due anni di reclusione. La leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya: «Lukashenko non può spezzarci»

