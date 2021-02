Biden vende missili all’Egitto per 197 milioni. Aveva promesso lo “stop” ad Al-Sisi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Martedì 16 febbraio, l’amministrazioneha annunciato di aver approvato una possibile vendita diper 197di dollari, pochi giorni dopo che il governo egiziano avrebbe arrestato i familiari di un attivista per i diritti umani egiziano americano con sede negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato ha affermato in un comunicato stampa che la proposta di vendita deie delle relative apparecchiature saranno finalizzate a “sostenere la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, contribuendo a migliorare la sicurezza di un paese importante non alleato della NATO che continua ad essere un importante partner strategico in Medio Oriente”. Lo riporta la Cnn. Anche dall’altra parte dell’oceano, nonostante il cambio di poltrona, sembra che l’Egitto non smetta ...

Fabme0801 : RT @laltrodiego: •Il figlio di Biden pubblica un libro (anticipo milionario) e papino lo esalta •Il fratello di Biden usa i suoi legami per… - CampioneOmaggio : RT @laltrodiego: •Il figlio di Biden pubblica un libro (anticipo milionario) e papino lo esalta •Il fratello di Biden usa i suoi legami per… - dilio_bianchi : RT @laltrodiego: •Il figlio di Biden pubblica un libro (anticipo milionario) e papino lo esalta •Il fratello di Biden usa i suoi legami per… - laltrodiego : •Il figlio di Biden pubblica un libro (anticipo milionario) e papino lo esalta •Il fratello di Biden usa i suoi leg… - albyalbytao : @JennaEllisEsq Dio vedo è procede..Biden vende menzogne ..???? Dio lo fulminina...?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Biden vende

Linkiesta.it

E il fratello del presidente, Frank, è stato censurato per aver usato i suoi legami con la ... attivissima influencer che da annicapi d'abbigliamento, video, cuffie e libri per bambini , ...... denti di leone e altre cose che non vedete finch il tizio del parco non vifunghi di pessima ... i senatori repubblicani che non hanno voluto riconoscere il risultato elettorale di Joesono ...Martedì 16 febbraio, l’amministrazione Biden ha annunciato di aver approvato una possibile vendita di missili per 197 milioni di dollari all’Egitto, pochi giorni dopo che il governo egiziano avrebbe a ...Sarà anche finita l'epoca degli assegni in bianco verso Al Sisi, Biden ancora non avrà telefonato al dittatore egiziano che non ha perso tempo a fare gli auguri a Biden per il suo nuovo mandato (...) ...