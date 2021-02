Bestemmia Buffon: 5.000 euro di ammenda dal Tribunale Federale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gianluigi Buffon è stato sanzionato con un’ammenda da 5.000 euro per la Bestemmia proferita durante Parma-Juventus. Il comunicato Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è stato sanzionato per la Bestemmia durante la gara contro il Parma. Ecco il comunicato della FIGC. «Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gianluigiè stato sanzionato con un’da 5.000per laproferita durante Parma-Juventus. Il comunicato Gianluigi, portiere della Juventus, è stato sanzionato per ladurante la gara contro il Parma. Ecco il comunicato della FIGC. «IlNazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato con un’di 5.000Gianluigi. Il portiere della Juventus era stato deferito per aver pronunciato una frase contenente un’espressione blasfema in occasione della gara con il Parma dello scorso 19 dicembre». Leggi su Calcionews24.com

