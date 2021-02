Bersani non ha definito Renzi «il braccio dei poteri forti» che hanno fatto «una vigliaccata» a Conte (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che ritrae il deputato di Liberi e Uguali Pier Luigi Bersani e il direttore del settimanale L’Espresso Marco Damilano, entrambi ospiti della trasmissione di La7 Di Martedì. L’immagine è accompagnata da un testo che recita: «È una vigliaccata quella fatta a Conte. Stava governando bene ed era amato dal popolo. Lui ha portato i 210 miliardi dall’Europa in Italia e stava combattendo bene la pandemia. Renzi è stato il braccio di quei poteri forti che lo volevano fuori dal Governo unicamente perché, dava fastidio a certi notabili del potere europeo ed italiano». L’intero post è pubblicato insieme alla frase, scritta dal suo autore: «Bersani dà lezioni gratis di politica a molti “giornalisti” ... Leggi su facta.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 17 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che ritrae il deputato di Liberi e Uguali Pier Luigie il direttore del settimanale L’Espresso Marco Damilano, entrambi ospiti della trasmissione di La7 Di Martedì. L’immagine è accompagnata da un testo che recita: «È unaquella fatta a. Stava governando bene ed era amato dal popolo. Lui ha portato i 210 miliardi dall’Europa in Italia e stava combattendo bene la pandemia.è stato ildi queiche lo volevano fuori dal Governo unicamente perché, dava fastidio a certi notabili del potere europeo ed italiano». L’intero post è pubblicato insieme alla frase, scritta dal suo autore: «dà lezioni gratis di politica a molti “giornalisti” ...

