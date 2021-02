Berlusconi: «Nelle ultime gare ho tifato Inter. Ibra? Ecco cosa gli consiglio» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco le dichiarazioni di Silvio Berlusconi ai microfoni di Sky Sport 24 sul momento del Milan in vista del derby Ecco le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 di Silvio Berlusconi. Il presidente del Monza ha parlato del momento del Milan. Ecco le sue parole riportate da Milan News 24. «Negli ultimi mesi mi è successo di vedere le gare dell’Inter in TV e mi sono trovato, da milanese, a tifarlo. È naturale, amo molto la mia città, ma naturalmente nel derby il mio cuore è milanista quindi tiferò Milan. Stella Rossa? Molte volte mi vengono in mente bei ricordi, è stata una stagione fantastica quella (1988/89 ndr) che ha fatto una parte importante della mia vita. Ibrahimovic al Monza? No no, deve finire la sua carriera alla grande e gli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)le dichiarazioni di Silvioai microfoni di Sky Sport 24 sul momento del Milan in vista del derbyle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 di Silvio. Il presidente del Monza ha parlato del momento del Milan.le sue parole riportate da Milan News 24. «Negli ultimi mesi mi è successo di vedere ledell’in TV e mi sono trovato, da milanese, a tifarlo. È naturale, amo molto la mia città, ma naturalmente nel derby il mio cuore è milanista quindi tiferò Milan. Stella Rossa? Molte volte mi vengono in mente bei ricordi, è stata una stagione fantastica quella (1988/89 ndr) che ha fatto una parte importante della mia vita.himovic al Monza? No no, deve finire la sua carriera alla grande e gli ...

