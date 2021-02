Bergomi: «Il Granada ha vinto con merito» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Granada al suo esordio in Europa ha battuto il Napoli per 2-0. Negli studi di Sky si commenta questa sconfitta del Napoli che ha giocato con una formazione ristretta a causa delle tante assenze e che si trova ora a dover recuperare al ritorno al Maradona Bergomi ha commentato «Il campo ha detto che il Granada ha vinto con merito. Oggi il Napoli è andata in difficoltà perché non ha trovato le giocate. Insigne e Zielinski dovevano dare di più» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilal suo esordio in Europa ha battuto il Napoli per 2-0. Negli studi di Sky si commenta questa sconfitta del Napoli che ha giocato con una formazione ristretta a causa delle tante assenze e che si trova ora a dover recuperare al ritorno al Maradonaha commentato «Il campo ha detto che ilhacon. Oggi il Napoli è andata in difficoltà perché non ha trovato le giocate. Insigne e Zielinski dovevano dare di più» L'articolo ilNapolista.

