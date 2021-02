Bergamo, nel 2020 perso circa il 10% della produzione manifatturiera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Negli ultimi tre mesi del 2020 la produzione manifatturiera in provincia di Bergamo ha continuato a crescere, sebbene con minore velocità per via del nuovo peggioramento della situazione sanitaria, dopo il crollo della prima metà dell’anno e il recupero intenso, seppur parziale, del terzo trimestre. Le imprese industriali con almeno 10 addetti mostrano una variazione del +1,1%, mentre quelle artigiane con almeno 3 addetti evidenziano una ripresa più marcata, pari al +5,7%. Nonostante questi risultati positivi, in controtendenza con il dato nazionale dove la produzione ha mostrato un calo nel quarto trimestre, i livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti: la variazione rispetto all’analogo periodo del 2019 è pari al -2,5% per l’industria e al -2,2% per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Negli ultimi tre mesi dellain provincia diha continuato a crescere, sebbene con minore velocità per via del nuovo peggioramentosituazione sanitaria, dopo il crolloprima metà dell’anno e il recupero intenso, seppur parziale, del terzo trimestre. Le imprese industriali con almeno 10 addetti mostrano una variazione del +1,1%, mentre quelle artigiane con almeno 3 addetti evidenziano una ripresa più marcata, pari al +5,7%. Nonostante questi risultati positivi, in controtendenza con il dato nazionale dove laha mostrato un calo nel quarto trimestre, i livelli pre-Covid non sono ancora stati raggiunti: la variazione rispetto all’analogo periodo del 2019 è pari al -2,5% per l’industria e al -2,2% per ...

clashaut : RT @sofiamazzone: Eccoci zoccolette e Leccapiedi, Siamo disponibili a sessioni in coppia nel mio studio a 20 km da Bergamo o nello studio… - cavalierepadano : Sommessamente Se lo lasci dire da uno che era a Bergamo con la scopa verde nel 2015 quando il Partito rischiava l’e… - promo_bdsm : RT @sofiamazzone: Eccoci zoccolette e Leccapiedi, Siamo disponibili a sessioni in coppia nel mio studio a 20 km da Bergamo o nello studio… - 100x100Napoli : #Gattuso sulla presenza di #ADL a #Bergamo e nel pre #NapoliJuventus - nava_ste : RT @PrimaBergamo: Aci di Bergamo: «Ritardi insostenibili per le patenti di guida»: «Il problema dei ritardi accumulati nel conseguimento de… -