Benevento-Roma nel segno dei figli d’arte | quanti incroci con la Capitale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dalla Lazio alla, sempre al “Ciro Vigorito”. Toccherà ancora a Luca Pairetto di Nichelino dirigere ilcontro una squadra della. Ilè stato infatti designato per la sfida di domenica sera contro i giallorossi di Paulo Fonseca, tornando nel Sannio dal match pareggiato uno contro uno contro i biancocelesti di Simone Inzaghi. Si tratta dell’unico precedente stagionale con Pairetto per Schiattarella (tra l’altro espulso in quell’occasione) e compagni. Gli assistenti saranno Alessandro Costanzo di Orvieto ed Emanuele Prenna di Molfetta. Anche il guardalinee umbro c’era la notte della sfida con la Lazio, il pugliese invece manca con la Strega dalla notte magica di San Siro della stagione 2017/18, quando la formazione ...

Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno, gara valida per la 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21.domenica ore 20.45 Pairetto Costanzo - Prenna Iv: Ayroldi Var: Chiffi Avar: Del ...... Guida Var: Mariani Avar: Bindoni Atalanta - Napoli domenica ore 18.00 Di Bello Meli - Cecconi Iv: Pasqua Var: Fabbri Avar: Tolfodomenica ore 20.45 Pairetto Costanzo - Prenna Iv: ...Benevento-Roma sarà diretta da Pairetto, Marini per Juve-Crotone ROMA (ITALPRESS) - Daniele Doveri arbitrerà il derby scudetto, Milan-Inter, in programma domenica alle 15. Con il fischietto ...BENEVENTO ROMA PAIRETTO – Sarà Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, l’arbitro della sfida tra Benevento e Roma in programma domenica alle 20.45 e valida per la 23° giornata di campionato. Gli as ...