Bella Thorne | scene lesbo ed erotismo su Instagram per pubblicizzare il nuovo singolo

(Di giovedì 18 febbraio 2021)pubblicizza ilcon una serie di foto e video decisamente hot, in cui bacia una splendida ragazza bionda. Non è una novità chenon si formalizzi nel parlare di sesso o di mostrare il proprio corpo. La star americana, a soli 23 anni, ha già rotto diversi taboo, dimostrandosi di mentalità aperta per quanto riguarda il sesso che la sessualità. Nel 2016, dopo aver rotto con l’attore Gregg Sulkin,rivela alla stampa di essere bisessuale e poco dopo si imbarca in una relazione poliamorosa con il musicista Mod Sun e con l’Star Tana Mongeau. Nel 2019 la stessarettifica la sua stessa confidenza e rivela di essere pansessuale. E’ lo stesso anno in cui inizia la ...

, attrice e cantante nota in passato per i ruoli nella serie Disney Channel A tutto ritmo e nel teen drama Famous in Love , più di recente ha conosciuto enorme popolarità sulla ...Volutamente 'sfacciata' e provocante come solo lei sa essere.osa sui social con due clip che anticipano il brano 'Shake it' in uscita il 19 febbraio accompagnato da un video... quasi 'vietato ai minori'. Laattrice, cantante nonché regista di ...A nove anni faceva il poeta ma, folgorato sulla strada del cinema da Dustin Hoffman e Fellini, a 24 si divide tra film e serie tv. «Guardando Mastroianni però ho capito che il successo non è tutto».Bella Thorne ama provocare e quando ne ha l'occasione non se lascia sfuggire. Eccola quindi mentre scambia un bacio molto hot con la pornostar Abella Danger.