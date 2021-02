Belén Rodriguez incinta, mostra il pancino sui social: «Baby boom» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui si accarezzava il pancino davanti allo specchio, mostrando tutta la felicità dell’attesa. Stavolta, Belén Rodriguez, sceglie una foto, la prima nel suo feed Instagram in cui svela il suo ventre nudo: «Baby boom», scrive nella tenera didascalia, affiancando un pulcino a due cuori bianchi. Immediata la risposta del fidanzato, Antonino Spinalbese, più innamorato che mai. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui si accarezzava il pancino davanti allo specchio, mostrando tutta la felicità dell’attesa. Stavolta, Belén Rodriguez, sceglie una foto, la prima nel suo feed Instagram in cui svela il suo ventre nudo: «Baby boom», scrive nella tenera didascalia, affiancando un pulcino a due cuori bianchi. Immediata la risposta del fidanzato, Antonino Spinalbese, più innamorato che mai.

Notiziedi_it : Belen Rodriguez incinta, spiazzata dalla reazione di Santiago - smartys941 : Nicolò Zenga su Andrea. Ora io mi chiedo: intraprendente e lanciato, WHERE EXACTLY? Se questa è intraprendenza io s… - bdu_tv : BOOOOOM ???? Sabato a #verissimo Belen Rodriguez Che presto diventerà mamma ?? - delca_it : Esprimo profondo rammarico per la chiusura, decisa dai titolari dell'account, del popolare profilo Twitter 'Io, pro… - infoitcultura : Belen Rodriguez, nella vasca da bagno senza veli: rischio di infarto – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez SANREMO STORY: 2011, l'anno di Roberto Vecchioni e si ritorna all'Eurovision I PRESENTATORI Presentatore Gianni Morandi affiancato da Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e il duo Luca e Paolo. Il 2011 fu anche l'anno del ritorno dell'Italia all' Eurovision Song Contest. I ...

De Martino contro Belen? "Mia moglie deve essere tradizionale" Spread the love L'ex marito di Belen Rodriguez partecipa alla trasmissione "Ciao Maschio" e risponde alle domande di Nunzia De Girolamo. Ha voluto mettere le mani avanti sulle dichiarazione che potevano subito essere fraintese ed ...

Belen Rodriguez incinta: "Con De Martino c’era un po' di rancore" ComingSoon.it I PRESENTATORI Presentatore Gianni Morandi affiancato da Belen, Elisabetta Canalis e il duo Luca e Paolo. Il 2011 fu anche l'anno del ritorno dell'Italia all' Eurovision Song Contest. I ...Spread the love L'ex marito di Belenpartecipa alla trasmissione "Ciao Maschio" e risponde alle domande di Nunzia De Girolamo. Ha voluto mettere le mani avanti sulle dichiarazione che potevano subito essere fraintese ed ...