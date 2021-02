Beccato a San Cristoforo mentre piazzava del crack (Di giovedì 18 febbraio 2021) I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 34enne catanese Antonino Pasqualino, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 18 febbraio 2021) I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 34enne catanese Antonino Pasqualino, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze ...

GiornaleLORA : Beccato a San Cristoforo mentre piazzava del crack Foto - ignahc : A San Valentino mi son beccato quel amore mio - crazyngara : una volta invece ho beccato Chiellini in Piazza San Carlo mentre passeggiava con un vu Cumpra ?? - ilbonaiuti : Davide Bonora, play della nazionale di basket, beccato in disco a San Teodoro. Nessuno lo guardava tranne io e un m… - enrythebest1 : @Antonel90677147 @GIACOMO24330093 @auropalomba Ricciardi beccato al ristorante in saletta privata .. galli a San S… -