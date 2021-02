BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 19 febbraio 2021

(Di giovedì 18 febbraio 2021)di19: Wyatt pensa che qualcosa freni Sally nel loro rapporto e Bill continua ad essere contrario alla relazione del figlio con la stilista. Tra l’altro, un innocuo lapsus di Sally potrebbe costarle caro: infatti, dopo che Sally lo ha erroneamente chiamato “Liam”, Wyatt risentito la accusa di continuare a provare sentimenti per suo fratello: è un’esperienza che ha già fatto con troppe donne e non vuole ripeterla. Ridge confida ad Eric gli ultimi sviluppi sulla sua vita personale. Brooke è convinta di avere ragione su Thomas nonostante ne stia pagando un prezzo alto. Risentita dall’aver scoperto che Shauna sta vivendo di nuovo da Eric, è certa che la rivale stia facendo le sue mosse con Ridge.: tutte le ...

zazoomblog : Beautiful anticipazioni dal 22 al 28 febbraio 2021 Ridge chiude con Brooke e la tradisce? - #Beautiful… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La #trama di #domani, #19febbraio - tuttopuntotv : Beautiful, anticipazioni 21-27 febbraio: Ridge rivuole Brooke #beautiful #anticipazioni - zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 18 febbraio: Bill e Liam discutono per Sally - #Beautiful #anticipazioni #febbraio: - IlSegretoTvSoap : Beautiful, anticipazioni USA: Steffy potrebbe aver letto un test di paternità falso -

Ultime Notizie dalla rete : BEAUTIFUL anticipazioni

: Quinn assiste al bacio tra Ridge e Shauna A casa Forrester, Ridge e Shauna, si lasciano andare ad effusioni sempre più frequenti , facendo poca attenzione a chi possa vederli.PUNTATA OGGI, 18 FEBBRAIO Nella puntata di oggi, giovedì 18 febbraio di, il ritorno di Liam alla Spencer Pubblications è motivo di grande gioia sia per Bill che per ...Colpi di scena imperdibili nelle puntate della soap più fashion in arrivo anche in Italia prossimamente, ecco gli spoiler!Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Giovedì 18 Febbraio. Linda decide di chiedere ad ...