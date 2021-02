Beautiful | anticipazioni americane | Vinny vuole che Thomas abbia Hope

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledirivelano che i risultati del test di paternità di Steffy porteranno aria di maretta in casa Forrester. Infatti, nelle puntate della longeva soap statunitense che andranno in onda forse a fine anno su Canale 5,Spencer inveirà contro Liam, per tutto il male che le ha fatto. Il giovane Spencer implorerà la moglie a perdonarlo e a non mettere fine al loro matrimonio. Nel frattempo, Ridge e Brooke riceveranno un messaggio di Steffy e scopriranno con amarezza chi è il padre del suo bambino.sbraita contro Liamchiederà a Liam perché ha voluto fare del male alla sua famiglia, dopo tutto quello che avevano passato con Beth. La donna sbraiterà sul fatto ...

Gli episodi diche vengono trasmessi da domenica 21 a sabato 27 febbraio sono quasi interamente incentrati sulle vicende che riguardano da una parte Hope, Liam, Thomas e Steffy e dall'altra Brooke, Ridge e ...Ricordiamo che Katherine Kelly Lang interpreterà Brooke Logan in, puntate italiane dal 20 al 26 febbraio 2021 Thomas con la sua pazza gelosia di Hope non rinuncerà ...Negli episodi di Beautiful che vanno in onda da domenica 21 a sabato 27 febbraio, Thomas riesce ed intromettersi nel matrimonio tra Liam ed Hope ...Nelle puntate di Beautiful dal 22 al 27 febbraio, Thomas riuscirà a convincere Hope a lavorare insieme a lui alla Hope For The Future.