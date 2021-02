Beautiful anticipazioni 20 – 26 febbraio 2021 | Shauna avrà Ridge?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ecco a voi ledi, relative alle puntate dell’ultima settimana di. Quinn nutrirà la speranza che, sua grande amica, riesca a fare breccia nel cuore di. Quet’ultimo festeggerà il Giorno del Ringraziamento con la Fulton e Brooke non gli sarà vicina. Ricordiamo che Katherine Kelly Lang interpreterà Brooke Logan in, puntate italiane dal 20 al 26Thomas con la sua pazza gelosia di Hope non rinuncerà a cercare il suo amore. Nel frattempo, consolerà Steffy, sua sorella che soffre per Liam., nel frattempo, si preparerà a festeggiare la giornata del Ringraziamento, lontano da ...