Bce, con crisi pandemica bilancio Eurosistema balza di 2.300 miliardi (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Banca centrale europea ha chiuso il 2020 con un utile che si è ridotto a 1,643 miliardi di euro, a fronte di 2,366 miliardi del 2019 e che come ogni anno è stato interamente distribuito alle Banche centrali nazionali che fanno parte dell'Eurosistema. I redditi netti dai titoli detenuti per operazioni monetarie sono rimasti quasi invariati a 1,3 miliardi di euro, da 1,4 miliardi di un anno prima. Il calo del risultato di bilancio è prevalentemente imputabile a 722 milioni di euro in meno di introiti dalle riserve in valuta estera, secondo i dati riportati dalla Bce: gli interessi da valuta estera hanno fruttato 474 milioni di euro a fronte di oltre 1 miliardo nel 2019. Uno degli aspetti più rilevanti dello scorso anno è stata la riaccelerazione degli acquisti di titoli, decisa in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Banca centrale europea ha chiuso il 2020 con un utile che si è ridotto a 1,643di euro, a fronte di 2,366del 2019 e che come ogni anno è stato interamente distribuito alle Banche centrali nazionali che fanno parte dell'. I redditi netti dai titoli detenuti per operazioni monetarie sono rimasti quasi invariati a 1,3di euro, da 1,4di un anno prima. Il calo del risultato diè prevalentemente imputabile a 722 milioni di euro in meno di introiti dalle riserve in valuta estera, secondo i dati riportati dalla Bce: gli interessi da valuta estera hanno fruttato 474 milioni di euro a fronte di oltre 1 miliardo nel 2019. Uno degli aspetti più rilevanti dello scorso anno è stata la riaccelerazione degli acquisti di titoli, decisa in ...

ilfoglio_it : Era il 21 maggio 2013 quando in Parlamento Carlo Sibilia chiedeva a Enrico Letta se nelle riunioni del Bilderberg p… - Rinaldi_euro : Riassumendo: -Patto Stabilità sospeso -BCE 1850Mld con PEPP -MES non necessario (Boschi) -Cancell… - petergomezblog : Cerno (Pd): “Governo Draghi di destra, un po’ Bce un po’ Etruria. Questi i migliori? Meglio i normali: più dignitos… - mario_bontempo : RT @ilfoglio_it: Era il 21 maggio 2013 quando in Parlamento Carlo Sibilia chiedeva a Enrico Letta se nelle riunioni del Bilderberg parlava… - Marc852835993 : RT @liliaragnar: In pratica, come era previsto, Draghi con il discorso in Senato ha detto non solo a Salvini, ma a tutti noi, 'fatevene una… -