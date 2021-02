Batman '89 e Superman '78: le storie dei film di Burton e Donner continuano in versione fumetto (Di giovedì 18 febbraio 2021) DC pubblicherà i fumetti Batman '89 e Superman '78, due progetti che continueranno la storia dei film diretti da Tim Burton e Richard Donner. Il film di Batman, diretto da Tim Burton nel 1989, e quello dedicato alle avventure di Superman, con la regia di Richard Donner e arrivato nelle sale nel 1978, avranno una continuazione in formato fumetto. Il progetto debutterà nel mese di luglio e segue il modello usato in occasione del ritorno di Legends of the Dark Knight. Batman '89 e Superman '78 saranno distribuiti digitalmente sull'App della DC prima di essere messi in vendita nel formato editoriale tradizionale. Le storie debutteranno con sei capitoli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) DC pubblicherà i fumetti'89 e'78, due progetti che continueranno la storia deidiretti da Time Richard. Ildi, diretto da Timnel 1989, e quello dedicato alle avventure di, con la regia di Richarde arrivato nelle sale nel 1978, avranno una continuazione in formato. Il progetto debutterà nel mese di luglio e segue il modello usato in occasione del ritorno di Legends of the Dark Knight.'89 e'78 saranno distribuiti digitalmente sull'App della DC prima di essere messi in vendita nel formato editoriale tradizionale. Ledebutteranno con sei capitoli ...

