Basket | Meo Sacchetti | “Siamo qualificati | ma vogliamo vincere tutti i match per creare la giusta mentalità”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ cominciata oggi la “maratona” della Nazionale didi Meo: tre partite in quattro giorni nella “bolla” di Perm. Il primo impegno degli azzurri è stato contro la Macedonia del Nord, in quello che era il recupero della partita che non si è potuta disputare a novembre a Tallinn per via di tre casi COVID-19 all’interno del gruppo macedone. Unche ha visto il successo degli azzurri sul punteggio di 92-84, utile a puntellare il gruppo in un contesto nel quale la qualificazione a Euro 2022 è già sicura in qualità di Paese ospitante. Come accaduto neldi tre mesi fa contro la Russia, Amedeo Tessitori ha recitato il ruolo del primattore con 18 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Bene anche la regia di Marco Spissu (13 punti, 9 assist). In un quadro in costruzione,ha analizzato ...