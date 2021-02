Basket | Josh Bostic si accasa all’Happy Casa Brindisi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Stante quanto riporta Sportando,, già visto quest’anno in Italia con la maglia di Reggio Emilia, avrebbe trovato un accordo con l’Happye sarebbe prossimo adrsi nel sodalizio pugliese. Il cestista, inoltre, ha da poco pubblicato una storia su instagram che conferma il suo approdo nel team allenato da Frank Vitucci., che ricopre il ruolo di ala piccola, è un veterano classe 1987. Da dieci anni, ormai, gioca in Europa e in passato ha vestito anche lacca della Dinamo Sassari. Il suo arrivo potrà risultare molto importante perdato che il sodalizio di coach Frank Vitucci è alle prese con l’infortunio della stella D’Angelo Harrison e dopo un inizio superlativo sta incontrando qualche ...

