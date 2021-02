Basket | Italia-Macedonia del Nord 92-84 Sacchetti | “Non bene in difesa | ma buona reazione finale”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il commissario tecnico dell’ItalRomeoha parlato dopo la vittoria degli Azzurri sulladelper 92-84 nelle Qualificazioni agli Europei 2022. Un successo importante, che però non ha convinto del tutto il ct: “Abbiamo lasciato troppi canestri facili agli avversari, specie sui pick&roll non abbiamo difeso– ha commentato– Sicuramente non è stata la nostra miglior partita, però vincere aiuta sempre a creare uno spirito giusto in una squadra giovane come la nostra. Sono contento dellanel, quando contava abbiamo giocatosu tutti e due i lati del campo. Vedremo domani, sarà importante recuperare.” LA CRONACA DEL MATCH QUALIFICAZIONI EUROPEI: ...

