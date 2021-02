Bari, Antenucci smentisce il presidente della Spal: “Mai pensato di andare via e tornare a Ferrara” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il presidente della Spal Walter Mattioli in sala stampa oggi ha dichiarato che Mirco Antenucci aveva dato la disponibilità a tornare nel club estense a gennaio. "Antenucci mi ha chiamato molte volte -ha detto il patron della Spal-. E' rimasto legatissimo a Ferrara e ai tifosi della Spal e ci aveva dato la sua disponibilità a rientrare a Ferrara. Il contratto importante con il Bari ha impedito il suo ritorno". Una frase bomba che a Bari non è stata presa bene tanto che per spegnere le polemiche l'attaccante biancorosso ha scritto un messaggio dove ha smentito il presidente della Spal.Tutti voi ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) IlWalter Mattioli in sala stampa oggi ha dichiarato che Mircoaveva dato la disponibilità anel club estense a gennaio. "mi ha chiamato molte volte -ha detto il patron-. E' rimasto legatissimo ae ai tifosie ci aveva dato la sua disponibilità a rientrare a. Il contratto importante con ilha impedito il suo ritorno". Una frase bomba che anon è stata presa bene tanto che per spegnere le polemiche l'attaccante biancorosso ha scritto un messaggio dove ha smentito il.Tutti voi ...

