Bari | agente penitenziario si spara | dietro il suicidio ci sarebbe bullismo da parte dei colleghi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Undella polizia penitenziaria attivo al carcere di Turi è stato trovato morto nella sua auto. La morte è arrivata per mano sua: l’si è suicidato e, secondo quanto emerge dalle prime dichiarazioni,la sua drastica scelta ciro prese in giro dadi alcuni. A lanciare l ‘allarme è anche il sindacato di riferimento, che sottolinea i numeri allarmanti di questo tipo di fenomeni all’interno della polizia penitenziaria. Suicida undella polizia penitenziaria Il drammatico avvenimento è accaduto tra la notte di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio. L’auto dell’assistente capo della polizia penitenziaria del carcere di Turi, il 56enne U.P (queste le iniziali riportate da Repubblica) è stata trovata vicino al cimitero e alla ...

Undi polizia penitenziaria di 56 anni, si è tolto la vita nella sua automobile, davanti casa, a Bitritto. ' Sono vittima di bullismo ' aveva detto pochi giorni fa ad un amico. Accanto al suo ...- Si è tenuta stamattina la cerimonia ufficiale della consegna della cabina ad ozono modello ... L'ente statunitense FDA lo ha catalogato comesicuro 'GRAS', riconoscendolo come 2000 volte ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha reso noto che oggi in Puglia, sono stati registrati 10.033 test per l'infezione ...Un agente della polizia penitenziaria attivo al carcere di Turi è stato trovato morto nella sua auto. La morte è arrivata per mano sua: l’agente si è suicidato e, secondo quanto emerge dalle prime dic ...