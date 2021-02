Barcellona: obiettivo Allegri. Deciso il futuro di Koeman (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Barcellona ha messo nel mirino Massimiliano Allegri . I blaugrana avrebbero già Deciso il futuro dell'attuale tecnico, Ronald Koeman , e vorrebbero chiamare l'ex allenatore della Juventus per dare ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilha messo nel mirino Massimiliano. I blaugrana avrebbero giàildell'attuale tecnico, Ronald, e vorrebbero chiamare l'ex allenatore della Juventus per dare ...

Magliadelcuore : @StefanoDiscreti Solo obiettivo a sto Barcellona segno anche se entro io con la panza .. sino all’anno scorso che f… - leon_mazz : Mi pare chiaro ormai che l’obiettivo del Barcellona è quello di perdere di nuovo con quattro gol di scarto per poi… - Mediagol : #Cremonese, l'ex #Milan e #Barcellona Braida: 'Orgoglioso della mia scelta, qui con un obiettivo. #SerieA, #SerieB… - Mzilla03 : @_Fonz1926 @HirvingLozano70 Qualcuno lo prendeva per il culo quando in un intervista disse che il suo sogno era gio… -