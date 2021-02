“Barbie Extra” | la sfida social coinvolge Valentina Ferragni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Saranno coinvolte anche Chiara Maci, Ludovica Sauer e Daniela Zuccotti, la bambola più famosa del mondo, da sempre è fonte di ispirazione per tutti. Negli ultimi anni, inoltre, l’azienda produttrice, la Mattel, ha scardinato qualsiasi stereotipo rendendoun esempio in cui tutti possono identificarsi. Nel corso degli ultimi cinque anni, infatti, si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono intorno a loro, introducendo più di 170 nuovi look e includendo dolls con più incarnati, colori e texture di capelli, colori degli occhi e lineamenti del viso.è diventata lo specchio di differenti forme del corpo (Tall, Petite, Curvy), arrivando ad includere nella linea anche dolls che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con una protesi e una con sedia a rotelle e rampa di ...

Se si parla di look unici, Barbie non poteva che avere al suo fianco un'alleata che di stile se ne intende: Valentina Ferragni.