Barbara Lezzi: chi è la ribelle M5s che vuole affossare il governo Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal caldo che fa crescere il Pil alla battaglia persa su Ilva e Tap nonostante gli asciugamani da mettere sul gasdotto, fino alla coltivazione delle cozze per risolvere il problema dell'occupazione al ... Leggi su today (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dal caldo che fa crescere il Pil alla battaglia persa su Ilva e Tap nonostante gli asciugamani da mettere sul gasdotto, fino alla coltivazione delle cozze per risolvere il problema dell'occupazione al ...

fattoquotidiano : BARBARA LEZZI La senatrice 5S: “Il super-ministero non c’è, la votazione su Rousseau va ripetuta”. L'intervista di… - fanpage : La senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Lezzi, ha inviato una lettera ai vertici pentastellati per chiedere un… - ricpuglisi : Ma Barbara Lezzi esce dal @Mov5Stelle per rifondare il PCI? [Partito dei Condizionatori Italiani] #GovernoDraghi - malinconicaola : RT @la_kuzzo: Nicola Morra e Barbara Lezzi votano no. Potrebbero essere espulsi dal Movimento 5 stelle. #fiducia #draghi - mariacarla1963 : RT @Michele_Arnese: A votare contro Draghi sono stati 15 Cinque Stelle: tra loro Barbara Lezzi, Nicola Morra, Fabrizio Ortis e Matteo Mante… -