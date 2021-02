Barbara D’Urso è fidanzata, Roberto Alessi: “Prima o poi uscirà allo scoperto” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Barbara D’Urso è felicemente fidanzata da tempo, Roberto Alessi giornalista e amico della conduttrice conferma il gossip Sono settimane che si parla di un nuovo fidanzato per Barbara D’Urso. La conduttrice sappiamo benissimo che è molto riservata sul suo privato e cerca sempre di tenere nascosto tutto ciò che riguarda le sue compagnie e i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 febbraio 2021)è felicementeda tempo,giornalista e amico della conduttrice conferma il gossip Sono settimane che si parla di un nuovo fidanzato per. La conduttrice sappiamo benissimo che è molto riservata sul suo privato e cerca sempre di tenere nascosto tutto ciò che riguarda le sue compagnie e i L'articolo proviene da Leggilo.org.

LoryBorre98 : RT @amym4rch: pazzesco comunque che io abbia iniziato il gf per tommaso e sia finita a guardare barbara d’urso solo per francesco, sono pro… - Vale38128015 : RT @Cacchet44407283: Comunque Guenda che “non frequentiamo gli stessi salotti di cultura” e poi va da Barbara D’Urso ?????? #tzvip #sovip - Cacchet44407283 : Comunque Guenda che “non frequentiamo gli stessi salotti di cultura” e poi va da Barbara D’Urso ?????? #tzvip #sovip - amym4rch : pazzesco comunque che io abbia iniziato il gf per tommaso e sia finita a guardare barbara d’urso solo per francesco… - Claudioscaramu1 : @zuckembergitaly Ma veramente? Quasi,quasi mi travesto da fake, li scovo e poi faccio la delazione,adesso devo anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero