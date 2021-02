Badanti uccisi a Siracusa, forse la svolta: resti umani nel pozzo della persona che assistevano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fermato il figlio dell’uomo di cui si occupavano: il caso Sabatino e Cerreto sembrava ormai destinato all’archiviazione, più volte chiesta dalla procura Leggi su lastampa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fermato il figlio dell’uomo di cui si occupavano: il caso Sabatino e Cerreto sembrava ormai destinato all’archiviazione, più volte chiesta dalla procura

messveneto : Badanti uccisi a Siracusa, forse la svolta: resti umani nel pozzo della persona che assistevano: Fermato il figlio… - Notiziedi_it : Trovate ossa badanti casertani scomparsi, uccisi e gettati in un pozzo a Siracusa - zazoomblog : Trovate ossa badanti casertani scomparsi uccisi e gettati in un pozzo a Siracusa - #Trovate #badanti #casertani - francobus100 : Trovate ossa badanti casertani scomparsi, uccisi e gettati in un pozzo a Siracusa - donnafranzisca : @Julia_Star2424 Due ragazzi omosessuali fanno i badanti ad un povero anziano... denunciano il figlio per maltrattam… -