Avete mai visto la macchina di Paolo Bonolis? Solida come un carro armato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Forte curiosità attorno alle auto dei personaggi famosi. Tra questi anche Paolo Bonolis, per lui una scelta incredibile Paolo Bonolis (Instagram)C’è sempre grande curiosità sulla vita privata dei personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tanti vorrebbero avere informazioni sempre fresche su oggetti, stile di vita ma anche in che modo i famosi vip passano le proprie giornate, e spesso sono i social a rappresentare la vera finestra in questo senso. In molti, infatti, pubblicano attraverso i propri canali Instagram tanti scatti legati alla propria quotidianità, e spesso proprio da questi trapelano anche retroscena simpatici e situazioni a volte sorprendenti. I followers hanno voglia di sapere, conoscere e nutrire la propria curiosità. Uno degli aspetti che spesso finisce al centro dell’attenzione ... Leggi su kronic (Di giovedì 18 febbraio 2021) Forte curiosità attorno alle auto dei personaggi famosi. Tra questi anche, per lui una scelta incredibile(Instagram)C’è sempre grande curiosità sulla vita privata dei personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tanti vorrebbero avere informazioni sempre fresche su oggetti, stile di vita ma anche in che modo i famosi vip passano le proprie giornate, e spesso sono i social a rappresentare la vera finestra in questo senso. In molti, infatti, pubblicano attraverso i propri canali Instagram tanti scatti legati alla propria quotidianità, e spesso proprio da questi trapelano anche retroscena simpatici e situazioni a volte sorprendenti. I followers hanno voglia di sapere, conoscere e nutrire la propria curiosità. Uno degli aspetti che spesso finisce al centro dell’attenzione ...

RoccoHunt : Non ci si abitua mai all’emozione di una “prima volta”. Ringrazio Maria per avermi voluto come ospite ad… - Sabbath_fed : @valfromrome @Ted0foro @siwel44it Siete degli ignoranti e si capisce dai vostri tweets. Chiaro che non avete mai la… - la_testata : Ciak, si dipinge! 5 opere come non le avete mai viste - AnnaBellamela65 : RT @MinervaMcGrani1: La cosa grave e pericolosa è che non esiste un'opposizione a questo governo...avete mai visto una democrazia senza opp… - Greg_75_ : RT @Angie35613025: @fattoquotidiano @vitocrimi avete votato la fiducia al banchiere che ha ridotto sul lastrico la Grecia e dato a noi 'lac… -