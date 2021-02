Australian Open 2021: Jennifer Brady raggiunge Naomi Osaka in finale, Muchova sconfitta nel match della tensione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Jennifer Brady è la seconda finalista degli Australian Open 2021. L’americana, numero 25 del seeding, sconfigge la ceca Karolina Muchova con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 in un’ora e 57 minuti, regalandosi così il più grande risultato della carriera comunque vada a finire tra due giorni. Una finale, questa, che assume ancora maggior valore se si pensa che Brady era stata costretta alla quarantena dura a Melbourne, senza potersi allenare in campo per due settimane a causa della positività di una persona nel suo aereo verso l’Australia. Ora c’è Naomi Osaka, con cui giocò una semifinale degli US Open da entrambe ricordata molto bene. Nel primo set si ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)è la seconda finalista degli. L’americana, numero 25 del seeding, sconfigge la ceca Karolinacon il punteggio di 6-4 3-6 6-4 in un’ora e 57 minuti, regalandosi così il più grande risultatocarriera comunque vada a finire tra due giorni. Una, questa, che assume ancora maggior valore se si pensa cheera stata costretta alla quarantena dura a Melbourne, senza potersi allenare in campo per due settimane a causapositività di una persona nel suo aereo verso l’Australia. Ora c’è, con cui giocò una semidegli USda entrambe ricordata molto bene. Nel primo set si ...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - OA_Sport : Australian Open 2021: sarà Jennifer Brady a giocare in finale contro Naomi Osaka. Quasi due ore le sono necessarie… - Ubitennis : Australian Open, un game palpitante riscatta una brutta partita: Jennifer Brady è in finale - RassegnaZampa : #Tennis Serena Williams, è ancora maledizione Slam. Osaka vince e va in finale - Rojname_com : Australian Open, Fognini ko con Nadal e Berrettini si ritira -