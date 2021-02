Auriemma | “Napoli? Gruppo nuovamente unito | lasciata alle spalla la bufera post Verona”

petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Auriemma: 'Le parole di Gattuso ci fanno capire che questo Napoli è un gruppo nuovamente solidale' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Auriemma: 'Le parole di Gattuso ci fanno capire che questo Napoli è un gruppo nuovamente solidale' https:/… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Auriemma: 'Le parole di Gattuso ci fanno capire che questo Napoli è un gruppo nuovamente solidale' https:/… - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Auriemma: 'Le parole di Gattuso ci fanno capire che questo Napoli è un gruppo nuovamente solidale' - napolimagazine : TUTTOSPORT - Auriemma: 'Le parole di Gattuso ci fanno capire che questo Napoli è un gruppo nuovamente solidale' -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Napoli

MilanNews24.com

Raffaeledurante 'Gonfia la rete' , su Tele A espone la sua opinione sull'emergenza infortuni del. Gattuso non ha scelte.non le manda a dire, la società ha sprecato una bella occasione, ecco perché: 'Sicuramente, e lo dico con convinzione, se ildovesse giocare male con il ...- A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' di Raffaeleè intervenuto Salvatore Bagni , ex dirigente. 'Llorente? Ilpoteva tenerselo, così avrei fatto io un'operazione con l'Udinese, un centravanti che poi è rimasto dov'è ma che poi ...Dopo la vittoria contro la Juventus il gruppo pare essersi ricompattato Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport del momento del Napoli. Gli azzurri ...Nel corso della quale però l'allenatore azzurro ha voluto suonare la carica, come scrive anche Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Le parole di Gattuso danno l’esatta dimensione del Napoli oggi: un ...