Aumento contagi | chi rischia la zona arancione e chi la zona rossa | l’elenco delle regioni

repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - LaStampa : Nell’arco di tre, massimo quattro settimane il virus in Italia parlerà quasi esclusivamente inglese e questo, si tr… - fanpage : L'aumento è esponenziale tra i docenti. Lo studio. - pikarasukaru : RT @ElskeKevie25: Bollettino coronavirus: in Piemonte contagi in aumento tra i giovani, si valutano zone rosse locali - senesedoc79 : RT @GazzettadiSiena: Verso un aumento dei controlli visti gli aumenti dei contagi. Appolloni: 'Ma serve soprattutto la responsabilità dei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento contagi

Agenzia ANSA

... come per esempio in Lombardia e Piemonte, e zone in cui invece i dati segnano un, come accade nel Centro Italia. Il bollettino del 18 febbraio, intanto, indica 13.762 nuovie 347 ...18/02/2021 - 18:14 Ancora inil numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 13.762. In leggera ... Il totale deiè arrivato a 2.765.412. Questi i casi registrati in ...Da quasi un anno la situazione economica in Italia è segnata da profonde trasformazioni per via della pandemia di Covid 19.Dei nuovi positivi, 75 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 96 nuovi casi. Sono 334 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.521 tamponi molecolari effettu ...