Attenti al 1° marzo | 50 milioni cartelle esattoriali in partenza Attesa per il decreto ristori 5

La tregua è finita. Dal primo marzo riprenderà a pieno regime il lavoro dell'Agenzia delle entrate, con l'invio delle cartelle esattoriali. All'incirca stiamo parlando di 50 milioni di cartelle. Un tema spinoso che dovrà affrontare nel minor tempo possibile il governo Draghi. Le pratiche che si sono accumulate nel 2020 sono numerose: si parla di 34 milioni dell'Agenzia della riscossione e 16 milioni dell'Agenzia delle entrate. Come anticipa ItaliaOggi i tecnici del ministero dell'Economia stanno valutando di far ripartire in maniera graduale la macchina amministrativa. Le cartelle dovrebbero arrivare nell'arco di due anni.

