Atletico Madrid, Suarez si racconta: «La mia testa dura la chiave del successo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luis Suarez si è raccontato in una intervista a ESPN Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN dove ha parlato della sua stagione ai Colchoneros ma anche di alcune sue qualità. testa dura – «Sono uno di quei giocatori che si è sempre caratterizzato per essere una testa dura. Nel senso che quando provo due, tre, quattro volte e non riesco, sicuramente non mi fermo e non abbasso la testa come magari fanno altri calciatori. Io continuo a provarci. Questo è stato sempre il mio modo di essere sin da quando ero bambino». Atletico Madrid – «Sinceramente non mi aspettavo di essere in questo momento qui all’Atletico ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Luissi èto in una intervista a ESPN Luis, attaccante dell’, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN dove ha parlato della sua stagione ai Colchoneros ma anche di alcune sue qualità.– «Sono uno di quei giocatori che si è sempre caratterizzato per essere una. Nel senso che quando provo due, tre, quattro volte e non riesco, sicuramente non mi fermo e non abbasso lacome magari fanno altri calciatori. Io continuo a provarci. Questo è stato sempre il mio modo di essere sin da quando ero bambino».– «Sinceramente non mi aspettavo di essere in questo momento qui all’...

