Atlantic City | demolito il Trump Plaza | video

Atlantic City, demolito il Trump Plaza

Centinaia di dollari sono stati spesi da alcuni spettatori per vedere il simbolico crollo di Trump. Un tempo era il più importante casinò della città del New Jersey, il luogo perfetto dove fare festa o partecipare ad eventi mondani. Ha anche ottenuto un cameo nel film Ocean's Eleven. Il casinò era caduto in disgrazia nel 1991, quando Trump si coprì di debiti per aprire il maestoso Taj Mahal poco lontano. Nel 2014 il Trump Plaza è stat chiuso, e ieri mattina è stato demolito: una fila di esplosivi l'ha fatto implodere. La demolizione era necessaria perchè ormai il palazzo cadeva a pezzi e c'era bisogno di costruire nuovi edifici.

