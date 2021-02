Atalanta, Toloi adesso è italiano: la Nazionale si avvicina? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Bergamo, 18 febbraio 2021 - Che il cognome, Toloi, qualche influenza veneta potesse averla non era di certo sfuggito a qualche linguista. Che però Rafael , il Toloi a oggi più famoso del mondo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Bergamo, 18 febbraio 2021 - Che il cognome,, qualche influenza veneta potesse averla non era di certo sfuggito a qualche linguista. Che però Rafael , ila oggi più famoso del mondo ...

CampoFattore : C'è l'ok della FIFA: Toloi può giocatore con la Nazionale italiana #Atalanta - lvacofficial : ????@Atalanta_BC, Toloi diventa italiano e può essere convocato da @robymancio #lungavitaalcalcio #LVAC #SerieA… - sportli26181512 : Toloi è italiano: arriva l'ok della Fifa: Il difensore dell'Atalanta, nato in Brasile, è idoneo a giocare per la Na… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Toloi è italiano: arriva l'ok della Fifa Il difensore dell'Atalanta, nato in Brasile, è idoneo a giocare… - ansacalciosport : Ok della Fifa, Toloi 'convocabile' dall'Italia. Difensore Atalanta cambia nazionalità, opzione per Mancini | #ANSA -