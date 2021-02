Atalanta Djimsiti: «Guardavamo il Real in tv, ora possiamo batterlo» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Berat Djimsiti ha parlato del match di Champions League contro il Real Madrid Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, all’Eco di Bergamo ha parlato del match di Champions League contro il Real Madrid. «Hanno giocatori di una qualità unica. Sono tutti giocatori di livello massimo che eravamo abituati a guardarli in tv per imparare da loro e adesso li affronteremo. Non penso solo a Benzema ma anche ai più giovani come Vinicius o Asensio. Non sono al Real Madrid per caso. Sappiamo che sono forti e quando ci sono le gare importanti loro sono sempre presenti. Noi siamo l’Atalanta e ci sono differenze, non solo di nome. Noi però faremo la nostra partita per cercare di andare avanti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Beratha parlato del match di Champions League contro ilMadrid Berat, difensore dell’, all’Eco di Bergamo ha parlato del match di Champions League contro ilMadrid. «Hanno giocatori di una qualità unica. Sono tutti giocatori di livello massimo che eravamo abituati a guardarli in tv per imparare da loro e adesso li affronteremo. Non penso solo a Benzema ma anche ai più giovani come Vinicius o Asensio. Non sono alMadrid per caso. Sappiamo che sono forti e quando ci sono le gare importanti loro sono sempre presenti. Noi siamo l’e ci sono differenze, non solo di nome. Noi però faremo la nostra partita per cercare di andare avanti». Leggi su Calcionews24.com

