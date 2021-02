Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Ai fini dell'Assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - Ai fini dell'divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito.

StudioCanu : Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia - StudioCanu : Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia - AvvCanu : Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia - avvocato_MO : Assegno di mantenimento all’ex moglie divorziata che non cerca un lavoro - StudioCanu : Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia -