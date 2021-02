Ascolta di nascosto la conversazione tra figlia e insegnante: papà condannato a 1750 euro di multa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ascolta di nascosto la conversazione tra figlia e insegnante. l’uomo ha giustificato il suo comportamento con il fatto che era preoccupato per la valutazione delle prestazioni scolastiche e l’integrazione della figlia nella classe durante la pandemia. Un tribunale tedesco lo ha condannato a una multa di 1750 euro per aver origliato la conversazione telefonica tra la figlia 13 anni e la nuova insegnante dell’adolescente. La troppa attenzione per i figli a volte sfocia in comportamenti non sani e che potrebbero costare caro, lo ha scoperto a sue spese un papà tedesco condannato a sborsare 1750 euro di ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021)dilatra. l’uomo ha giustificato il suo comportamento con il fatto che era preoccupato per la valutazione delle prestazioni scolastiche e l’integrazione dellanella classe durante la pandemia. Un tribunale tedesco lo haa unadiper aver origliato latelefonica tra la13 anni e la nuovadell’adolescente. La troppa attenzione per i figli a volte sfocia in comportamenti non sani e che potrebbero costare caro, lo ha scoperto a sue spese untedescoa sborsaredi ...

siribilla : RT @HeyTher35855548: Hey Delilah non preoccuparti della distanza sono proprio qui, se ti senti solo ascolta un'altra volta questa canzone c… - HeyTher35855548 : Hey Delilah non preoccuparti della distanza sono proprio qui, se ti senti solo ascolta un'altra volta questa canzon… - _unsaidemily : RT @_Litote: Non preoccuparti della distanza, sono proprio lì. Se ti senti solo ascolta un'altra volta questa canzone, chiudi gli occhi: io… - _Litote : Non preoccuparti della distanza, sono proprio lì. Se ti senti solo ascolta un'altra volta questa canzone, chiudi gl… - jexnel : RT @outofthehype: - somiglia un po’ a spongebob per questo lo odia - crea account su account solo per poter salvare tommaso zorzi al televo… -