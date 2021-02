Arte: la collezione di Christo vola all'asta per 8 milioni di euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parigi, 18 feb. - (Adnkronos) - La collezione privata di oggetti d'Arte dell'artista Christo Vladimiroff Javacheff (1935-2020), il maestro della Land Art celeberrimo per gli 'impacchettamenti', è volata all'asta per 8 milioni di euro. L'incanto organizzato mercoledì 17 febbraio da Sotheby's a Parigi ha registrato il cento per cento di venduto, con il 75 per cento dei lotti che ha superato la stima, con la provenienza degli acquirenti suddivisa tra Stati Uniti, Asia ed europa. Era stata ipotizzata una vendita totale alla vigilia compresa tra 2,5 e 3,8 milioni di euro. Al centro dell'attenzione, i disegni per il progetto "The Umbrellas" del 1991, due spettacolari installazioni di migliaia di ombrelloni alti 6 metri ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Parigi, 18 feb. - (Adnkronos) - Laprivata di oggetti d'dell'artistaVladimiroff Javacheff (1935-2020), il maestro della Land Art celeberrimo per gli 'impacchettamenti', èta all'per 8di. L'incanto organizzato mercoledì 17 febbraio da Sotheby's a Parigi ha registrato il cento per cento di venduto, con il 75 per cento dei lotti che ha superato la stima, con la provenienza degli acquirenti suddivisa tra Stati Uniti, Asia edpa. Era stata ipotizzata una vendita totale alla vigilia compresa tra 2,5 e 3,8di. Al centro dell'attenzione, i disegni per il progetto "The Umbrellas" del 1991, due spettacolari installazioni di migliaia di ombrelloni alti 6 metri ...

