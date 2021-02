Argentina: parte il concorso contro l’arte patriarcale (Di giovedì 18 febbraio 2021) In Argentina al via il concorso contro l’arte patriarcale: è aperto alle artiste di qualsiasi disciplina, alle vincitrici andranno otto premi da 500.000 pesos, circa 4.600 euro “Capovolgere l’impostazione patriarcale del patrimonio culturale nazionale e la situazione critica relativa alla parità di genere” tipica delle collezioni di arte pubbliche. È l’obiettivo di un concorso di arte lanciato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inal via il: è aperto alle artiste di qualsiasi disciplina, alle vincitrici andranno otto premi da 500.000 pesos, circa 4.600 euro “Capovolgere l’impostazionedel patrimonio culturale nazionale e la situazione critica relativa alla parità di genere” tipica delle collezioni di arte pubbliche. È l’obiettivo di undi arte lanciato… L'articolo Corriere Nazionale.

