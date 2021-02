Arcuri | il boiardo di Stato che ha collezionato solo flop

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il commissario «alla qualsiasi» Domenico, fortissimamente voluto da Giuseppe Conte, ha fallito anche nella gestione di Invitalia. Basta vedere i soldi sprecati per il mancato rilancio di Ilva, Bagnoli, Blutec ed Embraco. Qualunque sia il giudizio che ne daranno i posteri, a Giuseppe Conte resterà l'impareggiabile orgoglio d'essere accolto in terra natia come il più immenso degli statisti. Volturara Appula, il paesino di 392 anime del foggiano dove nacque 56 anni or sono, è pronto a tributare all'avvocato ogni onore. E nonper l'indubitabile prestigio indirettamente conferito alla cittadinanza. Ma soprattutto per i cinque milioni di euro che pioveranno sul borgo pugliese grazie all'interessamento dell'ex premier e il beneplacito di Domenico, amministratore delegato di Invitalia. Nobilissimo lo scopo del ...