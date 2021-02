Archiviata a Bolzano l’inchiesta per frode sportina contro Alex Schwazer I campioni di urina furono alterati per far risultare positivo il marciatore azzurro

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Archiviazione per non aver commesso il fatto”. Il Gip del Tribunale diha disposto l’archiviazione per, sotto accusa persportiva perchéal doping in occasione di unllo effettuato nel gennaio 2016, positività che costò all’esclusione dai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro., che ha sempre proclamato la propria innocenza e sostenuto una possibile manipolazione delle provette, sta scontando per quella positività una squalifica di 8 anni, confermata lo scorso maggio anche dal Tribunale federale della Confederazione elvetica di Losanna. Il giudice ha accolto la richiesta del pm contestandone la tesi di “opacità” da parte di Iaaf e Wada nelle analisi che portorano alla ...

'Archiviazione per non aver commesso il fatto'. Così il Tribunale dipone fine al processo di primo grado per doping ad Alex Schwazer ( qui l'approfondimento di Sky Sport ). Il giudice ha accolto la richiesta del pm contestandone la tesi di 'opacità' da parte ...Il Gip del Tribunale di, Walter Pelino, ha disposto infatti l'archiviazione del procedimento penale a carico del marciatore nell'ambito del processo per doping per 'non aver commesso il fatto'..."Anch'io in qualche modo sono stato incastrato: passato per fesso o complice, e non sono né l'uno ne l'altro. Ora anch'io dico grazie a questo giudice coraggioso", il gip del Tribunale di Bolzano ...Il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado per doping ad Alex Schwazer. "Archivazione per non aver commesso il fatto". Il giudice ha accolto ...