Antonio Milo: «Vi racconto il mio brigadiere Maione» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonio Milo è la spalla del «Commissario Ricciardi», in onda ogni lunedì su Rai Uno. E qui ci racconta cosa significa essere un caratterista e l’orgoglio di essere arrivato fino a qui, partendo da Castellammare con 300 mila lire: «Quando qualcuno ti dice che nella vita non riuscirai a fare mai nulla non fa altro che alimentare le tue insicurezze, ma è questo che mi ha spinto, anche se in maniera inconsapevole, a voler fare l’attore». Un biglietto – solo andata – da Castellammare, Napoli, a Roma: «Sono partito a 20 anni con 300 mila lire in tasca, e ne pagavo 150 per un posto letto. Gli altri 150 finivano presto e dovetti rimboccarmi le maniche cercando un lavoro, cameriere a Trastevere, e poi un altro». Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonio Milo è la spalla del «Commissario Ricciardi», in onda ogni lunedì su Rai Uno. E qui ci racconta cosa significa essere un caratterista e l’orgoglio di essere arrivato fino a qui, partendo da Castellammare con 300 mila lire: «Quando qualcuno ti dice che nella vita non riuscirai a fare mai nulla non fa altro che alimentare le tue insicurezze, ma è questo che mi ha spinto, anche se in maniera inconsapevole, a voler fare l’attore». Un biglietto – solo andata – da Castellammare, Napoli, a Roma: «Sono partito a 20 anni con 300 mila lire in tasca, e ne pagavo 150 per un posto letto. Gli altri 150 finivano presto e dovetti rimboccarmi le maniche cercando un lavoro, cameriere a Trastevere, e poi un altro».

VanityFairIt : L'attore napoletano è la spalla del «Commissario Ricciardi» (lo state vedendo?). Qui la nostra video intervista - Notiziedi_it : Antonio Milo-Maione, il brigadiere nazionale: «Adoro raccontare Napoli in Tv» - NoiNotizie : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Antonio Milo ovvero Maione brigadiere nazionale: «Adoro raccontare Napoli in Tv» VD - corrmezzogiorno : #Napoli Antonio Milo ovvero Maione brigadiere nazionale: «Adoro raccontare Napoli in Tv» VD… - Let_us_believes : Siamo tutti d'accordo, sul fatto che Maione sia un meme vivente? Allora mi sono detta: perché non crearne alcuni? ??… -