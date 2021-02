Antonella Clerici | lutto | l’addio a “È sempre mezzogiorno”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)colpita da un grave. La conduttrice apre Ècon la brutta notizia: l’ultimo saluto in diretta tv Èsi apre con una terribile notizia per. La conduttrice colpita da un graveha dato l’annuncio della scomparsa di un amico in diretta tv. “Vorrei salutare un amico che ci ha lasciati” ha esordito lacon una voce rotta e sofferta. Sotto, le note di Rumore, il pezzo cantato da Raffaella Carrà, ma scritto da un caro amico di. Una terribile notizia che ha gettato nella tristezza la nota conduttrice. LEGGI ANCHE >>>...

Non poteva iniziare nel peggiore dei modi la giornata di, che ha aperto la trasmissione 'È sempre mezzogiorno' con una notizia bruttissima. Un lutto ha infatti colpito la conduttrice televisiva, che però per senso del dovere è rimasta al ...Tra i suoi programmi più recenti il Festival di Sanremo 2010 (condotto da), "I migliori anni" (2013) con Carlo Conti, "Il Festival di Castrocaro" (2013) con Pupo, "Sogno e son desto"...Antonella Clerici colpita da un grave lutto. La conduttrice apre È sempre mezzogiorno con la brutta notizia: l'ultimo saluto in diretta tv ...Addio al maestro Andrea Lo Vecchio, indimenticabile autore di successi della musica italiana come "Luci a San Siro", "E poi" e "Rumore", Lo Vecchio, 78 anni, è stato presidente di giuria di tutte le u ...