Antonella Clerici, improvviso lutto: annuncio in diretta tv – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonella Clerici, improvviso lutto: annuncio in diretta tv come si vede in questo VIDEO che sta circolando sul web in questi minuti. Si è spento in queste ore, all’età di 78 anni, il famosissimo musicista Andrea Lo Vecchio, autore di tantissimi successi come ‘Luci a San Siro‘ per Roberto Vecchioni, ‘E poi…‘ per Mina, ‘Rumore‘ L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)intv come si vede in questoche sta circolando sul web in questi minuti. Si è spento in queste ore, all’età di 78 anni, il famosissimo musicista Andrea Lo Vecchio, autore di tantissimi successi come ‘Luci a San Siro‘ per Roberto Vecchioni, ‘E poi…‘ per Mina, ‘Rumore‘ L'articolo proviene da Inews.it.

MikyS03 : Gerry Scotti domani ospite a #ESempreMezzogiorno con Antonella Clerici ?? - zazoomblog : L’addio di Antonella Clerici a un amico: è morto l’autore Andrea Lo Vecchio - #L’addio #Antonella #Clerici #amico: - unpostoalsun : Pronto Magalli? No io volevo giocare con Antonella Clerici #upas - minovr69 : #leredita la Isabella un pochetto Antonella Clerici. - MezzogiornoRai1 : RT @unpotoscano: “Non si prende in giro un albero secolare”. “Ma nemmeno una conduttrice secolare”. Cioè, come non adorare Antonella Cleric… -