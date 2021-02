Antonella Clerici e il dolore per la scomparsa della madre: il dramma quando lei aveva solo 33 anni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Antonella Clerici, l’amata conduttrice Rai attualmente al timone del suo nuovo cooking show È sempre Mezzogiorno, terminata la sua esperienza in quel de La Prova del Cuoco, si confida a cuore aperto su un dolore con cui convive da tempo, la morte della madre Franca. La madre della conduttrice aveva solamente 55 anni quando è scomparsa a causa di un male molto aggressivo. Antonella Clerici e il lutto: la morte della madre Franca “aveva un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio“, sono le parole che Antonella Clerici affida a Di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021), l’amata conduttrice Rai attualmente al timone del suo nuovo cooking show È sempre Mezzogiorno, terminata la sua esperienza in quel de La Prova del Cuoco, si confida a cuore aperto su uncon cui convive da tempo, la morteFranca. Laconduttricesolamente 55a causa di un male molto aggressivo.e il lutto: la morteFranca “un male molto aggressivo, un melanoma maligno. Oggi avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio“, sono le parole cheaffida a Di ...

