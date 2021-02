Animali Fantastici e dove trovarli: quali sono tutti i capitoli della saga? Ci sarà un seguito? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Animali Fantastici e dove trovarli nasce prima come titolo nei libri che Harry Potter studia a scuola. Il libro, di Newt Scamander, offre indicazioni e consigli su come gestire le creature che hanno poteri magici. In seguito, Newt divenne un personaggio prima di un libro a parte della Rowling (omonimo), poi di una saga di film prequel di Harry Potter. Cosa c’è da sapere sulla saga? Animali Fantastici e dove trovarli (2016) La pellicola del 2016 è quella che vedremo stasera su Canale 5 alle ore 21.21. Il film è ambientato nel 1926, ma ha diverse ambientazioni. La pellicola, ricca di effetti speciali, ha una durata di 133 minuti ed è diretta da David Yates. La sceneggiatura ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 febbraio 2021)nasce prima come titolo nei libri che Harry Potter studia a scuola. Il libro, di Newt Scamander, offre indicazioni e consigli su come gestire le creature che hanno poteri magici. In, Newt divenne un personaggio prima di un libro a parteRowling (omonimo), poi di unadi film prequel di Harry Potter. Cosa c’è da sapere sulla(2016) La pellicola del 2016 è quella che vedremo stasera su Canale 5 alle ore 21.21. Il film è ambientato nel 1926, ma ha diverse ambientazioni. La pellicola, ricca di effetti speciali, ha una durata di 133 minuti ed è diretta da David Yates. La sceneggiatura ...

